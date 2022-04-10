Экзитполы показывают лидерство Макрона и Ле Пен в первом туре выборов президента Франции

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Бельгийская газета La Libre со ссылкой на полученные изданием первые данные экзитполов сообщает, что в первом туре выборов президента Франции лидируют Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.
Экзитполы показывают лидерство Макрона и Ле Пен в первом туре выборов президента Франции
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что оба кандидата набирают по 24% голосов.

По информации издания, за Макроном и Ле Пен следует лидер крайне левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 19% голосов. Затем идут кандидат от центристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс и приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур — за каждого из них проголосовали по 8% французов.

Избирательные участки на выборах президента во Франции и в её заморских департаментах Западного полушария открылись 10 апреля в 09:00 мск.

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