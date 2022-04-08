Шольц счёл несправедливой критику в адрес Макрона за слова о поддержке контактов с Россией
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«Критика в адрес французского президента несправедлива», — приводит РИА Новости заявление Шольца.
По его мнению, поддерживая контакты с Москвой, французский лидер стремится внести вклад в прекращение огня.
Ранее Макрон заявил, что политика поддержания контактов с российским лидером Владимиром Путиным является правильной.
Польский премьер-министр раскритиковал его за это.
Макрон, в свою очередь, заявил, что критика Моравецким переговоров французского и российского лидеров является необоснованной и возмутительной.