Россия высылает 45 сотрудников посольства Польши

В Министерстве иностранных дел России объявили о выдворении 45 сотрудников дипмиссии Польши. Они должны покинуть страну до конца дня 13 апреля. Вместе с этим Варшаве выражен решительный протест по поводу объявления российских дипломатов персонами нон грата.

Как сообщили в Москве, 8 апреля в МИД был вызван посол Польши Кшиштоф Краевский.

«Выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления 23 марта 45 сотрудников российских загранучреждений в Республике Польша персонами нон грата. Послу заявлено, что расцениваем такой шаг как подтверждение сознательного стремления Варшавы окончательно разрушить двусторонние отношения. Ответственность за это полностью лежит на польской стороне», — заявили в министерстве.

В качестве ответной меры высылаются 45 сотрудников посольства Республики Польша и генконсульств Республики Польша в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге.

23 марта посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что польский МИД вручил ему ноты о высылке 45 российских дипломатов.