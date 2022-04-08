Россия высылает 45 сотрудников посольства Польши

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В Министерстве иностранных дел России объявили о выдворении 45 сотрудников дипмиссии Польши. Они должны покинуть страну до конца дня 13 апреля. Вместе с этим Варшаве выражен решительный протест по поводу объявления российских дипломатов персонами нон грата.
Россия высылает 45 сотрудников посольства Польши
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как сообщили в Москве, 8 апреля в МИД был вызван посол Польши Кшиштоф Краевский.

«Выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления 23 марта 45 сотрудников российских загранучреждений в Республике Польша персонами нон грата. Послу заявлено, что расцениваем такой шаг как подтверждение сознательного стремления Варшавы окончательно разрушить двусторонние отношения. Ответственность за это полностью лежит на польской стороне», — заявили в министерстве.

В качестве ответной меры высылаются 45 сотрудников посольства Республики Польша и генконсульств Республики Польша в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге.

23 марта посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что польский МИД вручил ему ноты о высылке 45 российских дипломатов.

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