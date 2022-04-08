Япония введёт дополнительные санкции против порядка 400 россиян и 20 организаций

Короткая ссылка
Япония введёт дополнительные санкции против порядка 400 россиян и 20 организаций, заявил премьер страны Фумио Кисида.
Япония введёт дополнительные санкции против порядка 400 россиян и 20 организаций
  • AP
  • © Stanislav Kogiku

Об этом информирует ТАСС.

В том числе санкции будут введены против депутатов Госдумы.

Ранее МИД Японии заявил о высылке восьми российских дипломатов из страны.

В МИД России заявили, что Москва даст на это соответствующий ответ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить