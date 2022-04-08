Япония введёт дополнительные санкции против порядка 400 россиян и 20 организаций, заявил премьер страны Фумио Кисида.

Об этом информирует ТАСС.

В том числе санкции будут введены против депутатов Госдумы.

Ранее МИД Японии заявил о высылке восьми российских дипломатов из страны.

В МИД России заявили, что Москва даст на это соответствующий ответ.