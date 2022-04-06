В ФРГ предупредили о дефиците в случае немедленного отказа от импорта российского угля
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«Немедленное окончание поставок... это, конечно, значительно ускорило бы изменение договоров... Договоры изменены, но поставки частично находятся в процессе доставки, частично морским путём», — приводит РИА Новости его слова.
Хабек добавил, что в таком случае возник бы дефицит предложения угля.
Ранее представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что в Брюсселе обсудят вопрос о запрете поставок нефти и угля из России.