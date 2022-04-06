Греческие профсоюзы провели в центре Афин два митинга

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Греческие профсоюзы провели в центре Афин два митинга против дороговизны, за повышение зарплаты и против вовлечения Греции в события на Украине.
Греческие профсоюзы провели в центре Афин два митинга
  • AP

Как пишет РИА Новости, на центральной афинской площади Синтагма собрались сторонники ПАМЕ. Они призывали усилить борьбу против дороговизны и за повышение зарплаты, а также за коллективные трудовые договоры. По мнению профсоюзов, только коллективные договоры могут защитить рабочих от произвола работодателей.

На площади Клафтмонас митинговали члены профсоюзов GSEE и ADEDY. Они выступали против приватизации госпредприятий и выдвигали требование сделать для всех бесплатное государственное здравоохранение.

На обоих митингах было большое количество плакатов против вовлечения Греции в события на Украине.

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