В Болгарии проходит митинг против поставок оружия Украине

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В центре Софии проходит акция протеста против поставок Болгарией оружия Украине и с требованием расторжения соглашения с США о сотрудничестве в области обороны.
В Болгарии проходит митинг против поставок оружия Украине
  • AP

Как сообщает ТАСС, инициатором акции стала партия «Возрождение», которая вывела на улицы более тысячи человек со всей страны.

«Партия выступает категорически против предоставления оружия Украине. Единственная роль, которую может сыграть Болгария, — это стать посредником в урегулировании ситуации, но, к сожалению, в данный момент это тоже невозможно», — заявил лидер партии Костадин Костадинов.

Уточняется, что в центральной части города работают усиленные наряды полиции, нарушений общественного порядка не зафиксировано.

В Мадриде 3 апреля состоялась масштабная акция у здания МИД Испании. Сотни людей требовали прекратить финансировать украинскую армию. Протестующие прошли маршем по улицам города, держа в руках плакаты с лозунгом «Мы не будем платить за ваши войны». 

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