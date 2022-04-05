Посол России в Париже выразил протест против высылки российских дипломатов

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Посол России в Париже Алексей Мешков выразил МИД Франции протест против объявления российских дипломатов персонами нон грата.
Посол России в Париже выразил протест против высылки российских дипломатов
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Об этом ТАСС сообщили в посольстве России.

«5 апреля посол России был вызван в МИД Франции, где ему был передан список сотрудников российских загранучреждений, объявленных персонами нон грата под надуманным предлогом. Со своей стороны, посол выразил решительный протест против недружественной акции французских властей», — говорится в заявлении дипмиссии.

Отмечается, что посол подчеркнул, что соответствующее решение наносит прямой ущерб и без того непростым в настоящий момент российско-французским отношениям.

Ранее МИД Франции заявил о решении выслать ряд российских дипломатов из страны. 

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