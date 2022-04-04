Представитель МВД ФРГ Каль прокомментировал автопробег в Берлине с флагами России

Представитель МВД ФРГ Максимилиан Каль прокомментировал автопробег в Берлине с флагами России.

«В Германии действует свобода собраний... Ответственными за какие-либо меры, вплоть до запретов, являются земельные органы», — сказал Каль, отвечая на вопрос, как МВД оценивает пророссийский автопробег в Берлине и есть ли возможность его запрета.

Как пишет РИА Новости, накануне в Берлине состоялся автопробег с участием порядка 900 человек, он был официально заявлен как акция против дискриминации русскоговорящих жителей ФРГ, при этом на многих автомобилях были российские флаги.

3 апреля в городе Пафосе на Кипре прошла акция в поддержку России с участием около 2 тыс. человек.