Представитель МВД ФРГ Каль прокомментировал автопробег в Берлине с флагами России

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Представитель МВД ФРГ Максимилиан Каль прокомментировал автопробег в Берлине с флагами России.
Представитель МВД ФРГ Каль прокомментировал автопробег в Берлине с флагами России
  • Gettyimages.ru

«В Германии действует свобода собраний... Ответственными за какие-либо меры, вплоть до запретов, являются земельные органы», — сказал Каль, отвечая на вопрос, как МВД оценивает пророссийский автопробег в Берлине и есть ли возможность его запрета.

Как пишет РИА Новости, накануне в Берлине состоялся автопробег с участием порядка 900 человек, он был официально заявлен как акция против дискриминации русскоговорящих жителей ФРГ, при этом на многих автомобилях были российские флаги.

3 апреля в городе Пафосе на Кипре прошла акция в поддержку России с участием около 2 тыс. человек.

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