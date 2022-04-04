Глава СК Бастрыкин поручил расследовать инцидент с нападением на россиян на акции в Греции

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения на россиян в ходе автопробега в поддержку России и русскоязычного населения в Афинах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать инцидент с нападением на россиян на акции в Греции
  • © Пресс-служба СК РФ

«Председатель Следственного комитета России поручил расследовать обстоятельства нападения на россиян в ходе автопробега в поддержку России и русскоязычного населения в Афинах», — говорится в сообщении.

По данным следователей, группа лиц с украинскими флагами атаковала участников акции. Отмечается, что в результате ЧП пострадали россияне, в том числе несовершеннолетняя, также повреждения получили автомобили.

«В соответствии с поручением председателя СК России следствие зафиксирует указанные факты и во взаимодействии с МИД России продолжит установление причастных к этому для привлечения их к ответственности», — отметили в СК.

Ранее стало известно, что в греческом городе Салоники граждане провели акцию солидарности с Россией.

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