Глава СК Бастрыкин поручил расследовать инцидент с нападением на россиян на акции в Греции
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«Председатель Следственного комитета России поручил расследовать обстоятельства нападения на россиян в ходе автопробега в поддержку России и русскоязычного населения в Афинах», — говорится в сообщении.
По данным следователей, группа лиц с украинскими флагами атаковала участников акции. Отмечается, что в результате ЧП пострадали россияне, в том числе несовершеннолетняя, также повреждения получили автомобили.
«В соответствии с поручением председателя СК России следствие зафиксирует указанные факты и во взаимодействии с МИД России продолжит установление причастных к этому для привлечения их к ответственности», — отметили в СК.
Ранее стало известно, что в греческом городе Салоники граждане провели акцию солидарности с Россией.