В Кабуле в людей возле пункта обмена валюты кинули гранату

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В МВД Афганистана заявили, что в пункте по обмену валюты Кабула произошёл взрыв. Причиной происшествия стала брошенная в людей граната.
В Кабуле в людей возле пункта обмена валюты кинули гранату
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter министерства.

«Сегодня утром грабитель бросил гранату в районе Сарай Шахзада... чтобы совершить ограбление, десять человек пострадали. Ведётся расследование, правоохранители пытаются задержать злоумышленника», — указали в ведомстве.

В обменном пункте рассказали российскому агентству, что из-за взрыва пострадали по меньшей мере 20 человек, жизни большинства из них ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что четыре ребёнка погибли в уезде Шах-Вали-Кот на юге Афганистана в результате детонации неразорвавшегося артиллерийского снаряда.

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