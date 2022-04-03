В Кабуле в людей возле пункта обмена валюты кинули гранату

В МВД Афганистана заявили, что в пункте по обмену валюты Кабула произошёл взрыв. Причиной происшествия стала брошенная в людей граната.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter министерства.

«Сегодня утром грабитель бросил гранату в районе Сарай Шахзада... чтобы совершить ограбление, десять человек пострадали. Ведётся расследование, правоохранители пытаются задержать злоумышленника», — указали в ведомстве.

В обменном пункте рассказали российскому агентству, что из-за взрыва пострадали по меньшей мере 20 человек, жизни большинства из них ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что четыре ребёнка погибли в уезде Шах-Вали-Кот на юге Афганистана в результате детонации неразорвавшегося артиллерийского снаряда.