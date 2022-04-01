Минобороны России: террористы доставили в Идлиб ракеты для осуществления провокации

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Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* доставили ракеты с отравляющими веществами в сирийскую провинцию Идлиб для осуществления провокации. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
Минобороны России: террористы доставили в Идлиб ракеты для осуществления провокации
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«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения, что боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» организована скрытная доставка ракет, снаряжённых отравляющими веществами, на опорный пункт террористов в районе города Эриха провинции Идлиб», — приводит его слова РИА Новости.

Журавлёв отметил, что боевики оснащали ракеты отравляющими веществами под руководством специалистов одной из европейских стран.

«По имеющейся информации, террористы намерены организовать проведение провокации с целью обвинить сирийские правительственные войска в применении химического оружия против мирного населения», — заключил он.

Ранее стало известно, что террористы доставили в населённый пункт Кафер-Лусин сирийской провинции Идлиб ёмкости с отравляющим веществом, предположительно хлором.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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