Минобороны России: террористы доставили в Идлиб ракеты для осуществления провокации

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* доставили ракеты с отравляющими веществами в сирийскую провинцию Идлиб для осуществления провокации. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения, что боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» организована скрытная доставка ракет, снаряжённых отравляющими веществами, на опорный пункт террористов в районе города Эриха провинции Идлиб», — приводит его слова РИА Новости.

Журавлёв отметил, что боевики оснащали ракеты отравляющими веществами под руководством специалистов одной из европейских стран.

«По имеющейся информации, террористы намерены организовать проведение провокации с целью обвинить сирийские правительственные войска в применении химического оружия против мирного населения», — заключил он.

Ранее стало известно, что террористы доставили в населённый пункт Кафер-Лусин сирийской провинции Идлиб ёмкости с отравляющим веществом, предположительно хлором.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.