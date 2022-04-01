Главы МИД и Минобороны Японии и Филиппин 9 апреля проведут переговоры

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Главы МИД и Минобороны Японии и Филиппин 9 апреля впервые проведут переговоры в формате «два плюс два». Об этом министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лоренцана.

«Первые переговоры на уровне министров иностранных дел и обороны Японии и Филиппин, так называемые 2+2, пройдут в Японии 9 апреля», — приводит телеканал NHK сообщение.

Как ожидается, стороны обсудят сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе, а также ситуацию в Южно-Китайском море на фоне роста активности Китая в этом регионе.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди провёл встречу с японским коллегой Фумио Кисидой, в ходе которой стороны обсудили укрепление экономических отношений двух стран.

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