Эрдоган провёл телефонный разговор с Зеленским

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.
Эрдоган провёл телефонный разговор с Зеленским
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Отмечается, что главами двух государств обсуждались переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле.

«В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что встреча украинской и российской делегаций в Стамбуле придала значимый импульс процессу прекращения войны и установления мира», — говорится в заявлении.

Ранее Эрдоган заявил об отказе Турции присоединяться к санкциям против России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить