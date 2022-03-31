Эрдоган провёл телефонный разговор с Зеленским
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.
Отмечается, что главами двух государств обсуждались переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле.
«В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что встреча украинской и российской делегаций в Стамбуле придала значимый импульс процессу прекращения войны и установления мира», — говорится в заявлении.
Ранее Эрдоган заявил об отказе Турции присоединяться к санкциям против России.