Франция и Финляндия договорились организовать диалог по европейской безопасности

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Франция и Финляндия договорились организовать министерский диалог по вопросам европейской безопасности, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
Франция и Финляндия договорились организовать диалог по европейской безопасности
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Он отметил в своём Twitter, что провёл разговор с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто о ситуации на Украине.

«Мы решили организовать франко-финляндский министерский диалог по европейской безопасности», — приводит РИА Новости слова Ле Дриана.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что лидеры Евросоюза одобрили на саммите в Брюсселе первую оборонную стратегию сообщества — «Стратегический компас ЕС».

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