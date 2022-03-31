Франция и Финляндия договорились организовать диалог по европейской безопасности
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Он отметил в своём Twitter, что провёл разговор с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто о ситуации на Украине.
«Мы решили организовать франко-финляндский министерский диалог по европейской безопасности», — приводит РИА Новости слова Ле Дриана.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что лидеры Евросоюза одобрили на саммите в Брюсселе первую оборонную стратегию сообщества — «Стратегический компас ЕС».