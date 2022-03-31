В ближайшее время ФРГ примет решение по защите компаний из-за роста цен на газ

В ближайшее время Германия примет решение по защите компаний из-за роста цен на газ, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.

«Мы в ближайшее время примем решения о защите нашей экономики, предприятий», — приводит РИА Новости слова Линднера на брифинге с французским коллегой Бруно Ле Мером.

По его словам, Франция и ФРГ принимают аналогичные меры по защите людей и частных домохозяйств.

Он отметил, что помощь в первую очередь должна быть направлена компаниям.

Ранее цены на газ в Европе ускорили темпы роста и подскочили почти до $1450 за 1 тыс. куб. м после указа президента России Владимира Путина об оплате российского газа в рублях и его выступления в связи с этим.

