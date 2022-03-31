В ближайшее время ФРГ примет решение по защите компаний из-за роста цен на газ
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«Мы в ближайшее время примем решения о защите нашей экономики, предприятий», — приводит РИА Новости слова Линднера на брифинге с французским коллегой Бруно Ле Мером.
По его словам, Франция и ФРГ принимают аналогичные меры по защите людей и частных домохозяйств.
Он отметил, что помощь в первую очередь должна быть направлена компаниям.
Ранее цены на газ в Европе ускорили темпы роста и подскочили почти до $1450 за 1 тыс. куб. м после указа президента России Владимира Путина об оплате российского газа в рублях и его выступления в связи с этим.