Британия заморозила активы трёх британских компаний в рамках антироссийских санкций

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Британские власти заявили, что Великобритания заморозила активы трёх британских компаний в рамках антироссийских санкций.
Британия заморозила активы трёх британских компаний в рамках антироссийских санкций
  • Gettyimages.ru
  • © Scott E Barbour

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновлённый санкционный список.

Отмечается, что под ограничения подпали расположенные в Лондоне компании Photon Pro, Majory, а также Djeco Group.

Все эти фирмы были внесены в чёрный список с целью «побудить Россию отказаться от дестабилизирующих Украину действий».

Ранее США ввели санкции в отношении 13 физических лиц и 21 предприятия из России.

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