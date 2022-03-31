Британия заморозила активы трёх британских компаний в рамках антироссийских санкций
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновлённый санкционный список.
Отмечается, что под ограничения подпали расположенные в Лондоне компании Photon Pro, Majory, а также Djeco Group.
Все эти фирмы были внесены в чёрный список с целью «побудить Россию отказаться от дестабилизирующих Украину действий».
Ранее США ввели санкции в отношении 13 физических лиц и 21 предприятия из России.