Оружие разыскиваемого полицией города Лилль злоумышленника оказалось муляжом

Во французской полиции заявили, что оружие разыскиваемого полицейскими города Лилль на севере Франции злоумышленника оказалось муляжом.

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© Jose Maria Hernandez / EyeEm