Оружие разыскиваемого полицией города Лилль злоумышленника оказалось муляжом

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Во французской полиции заявили, что оружие разыскиваемого полицейскими города Лилль на севере Франции злоумышленника оказалось муляжом.
Оружие разыскиваемого полицией города Лилль злоумышленника оказалось муляжом
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Maria Hernandez / EyeEm

«Мы решили снять оцепление, поскольку оружие оказалось муляжом», — цитирует заявление представителя полиции ТАСС.

Ранее сообщалось, что французская полиция ведёт поиски вооружённого автоматом мужчины в Лилле.

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