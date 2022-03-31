Оружие разыскиваемого полицией города Лилль злоумышленника оказалось муляжом
Во французской полиции заявили, что оружие разыскиваемого полицейскими города Лилль на севере Франции злоумышленника оказалось муляжом.
- Gettyimages.ru
- © Jose Maria Hernandez / EyeEm
«Мы решили снять оцепление, поскольку оружие оказалось муляжом», — цитирует заявление представителя полиции ТАСС.
Ранее сообщалось, что французская полиция ведёт поиски вооружённого автоматом мужчины в Лилле.
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