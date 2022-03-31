WSJ: администрация США разделилась в вопросе санкций против «Лаборатории Касперского»

Администрация Джо Байдена разделилась в вопросе введения санкций против российской «Лаборатории Касперского», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, Совет национальной безопасности Белого дома потребовал от Министерства финансов проработать санкции, однако «эксперты по санкциям» в ведомстве выразили обеспокоенность по поводу этого шага.

«Программное обеспечение компании используется сотнями миллионов клиентов по всему миру, что затрудняет применение санкций», — пишет WSJ.

Как уточняется, некоторые официальные лица в США и Европе опасаются, что введение санкций против компании повысит вероятность «кибератак со стороны России».

25 марта Федеральная комиссия по связи США внесла компанию «Лаборатория Касперского», специализирующуюся на разработке систем защиты от киберугроз, в список организаций, чья деятельность представляет угрозу нацбезопасности страны.