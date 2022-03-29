Депутат Госдумы Выборный прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле

Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле.

«Круглый стол — это всегда возможности договориться. Российские позиции выражены чётко и ясно… Переговоры есть смысл продолжать, если другая сторона согласится на те конкретные предложения, которые озвучены Россией», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

По его мнению, итоги сегодняшних переговоров оценят по результатам докладов руководителям стран.

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский назвал конструктивными переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.