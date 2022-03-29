Президент Перу Кастильо прокомментировал отклонение предложения о своём импичменте

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Президент Перу Педро Кастильо, комментируя отклонение инициативы о своём импичменте в конгрессе, заявил, что это стало демонстрацией ответственности и здравого смысла.
Президент Перу Кастильо прокомментировал отклонение предложения о своём импичменте
  • AP
  • © Martin Mejia

«Я рад, что здравый смысл, ответственность и демократия возобладали. Я признателен парламентариям, проголосовавшим против объявления импичмента, и уважаю решение тех, кто поддержал (эту инициативу. — RT)», — написал он в Twitter.

Кастильо призвал оппозицию к участию в работе над «великими задачами, которые стоят перед страной».

Ранее стало известно, что депутаты конгресса Перу не смогли набрать голосов для принятия резолюции об импичменте президента страны Педро Кастильо.

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