Президент Перу Кастильо прокомментировал отклонение предложения о своём импичменте

Президент Перу Педро Кастильо, комментируя отклонение инициативы о своём импичменте в конгрессе, заявил, что это стало демонстрацией ответственности и здравого смысла.

«Я рад, что здравый смысл, ответственность и демократия возобладали. Я признателен парламентариям, проголосовавшим против объявления импичмента, и уважаю решение тех, кто поддержал (эту инициативу. — RT)», — написал он в Twitter.

Кастильо призвал оппозицию к участию в работе над «великими задачами, которые стоят перед страной».

Ранее стало известно, что депутаты конгресса Перу не смогли набрать голосов для принятия резолюции об импичменте президента страны Педро Кастильо.