Жители Афин рассказали о росте цен на фоне антироссийских санкций

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Жители Афин рассказали о росте цен на фоне введения санкций в отношении России рядом стран.
Жители Афин рассказали о росте цен на фоне антироссийских санкций
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«Все цены выросли. Царит полный бардак. Невозможно купить то, что тебе нужно, поскольку некоторые полки пустые», — заявил один из жителей.

По словам другого, ему не дали купить столько муки, сколько он хотел.

«Сказали, что можно взять не более 3 кг. У меня в корзине было две бутылки масла, но мне позволили пробить лишь одну. По их словам, такие теперь правила», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Афинах люди выстраиваются в очереди, чтобы купить продукты, на продажу которых в стране ввели ограничения

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