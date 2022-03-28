Жители Афин рассказали о росте цен на фоне антироссийских санкций

Жители Афин рассказали о росте цен на фоне введения санкций в отношении России рядом стран.

«Все цены выросли. Царит полный бардак. Невозможно купить то, что тебе нужно, поскольку некоторые полки пустые», — заявил один из жителей.

По словам другого, ему не дали купить столько муки, сколько он хотел.

«Сказали, что можно взять не более 3 кг. У меня в корзине было две бутылки масла, но мне позволили пробить лишь одну. По их словам, такие теперь правила», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Афинах люди выстраиваются в очереди, чтобы купить продукты, на продажу которых в стране ввели ограничения.