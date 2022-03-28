Лавров: никакой изоляции России нет

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что никакой изоляции России нет.
Лавров: никакой изоляции России нет
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«Что касается изоляции, никакой изоляции нет. Об изоляции говорят те, кто ментально, идеологически смирился с неизбежностью диктатуры Запада на мировой арене», — сказал Лавров в интервью сербским СМИ.

По его словам, Запад не хочет терять свои позиции, но сейчас пришла другая эпоха. 

«Объективная эпоха формирования многополярного миропорядка. Поднялись страны, которые сейчас являются по-настоящему центрами мирового экономического развития», — добавил он.

Лавров отметил, что у России «партнёров огромное количество» и «добрые отношения с подавляющим большинством организаций, которые созданы развивающимися странами».

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