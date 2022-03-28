Посол России предложил Японии адресовать США заявления об опасности ядерного оружия

Короткая ссылка
Властям Японии, которые в присутствии посла США в Хиросиме рассуждают о недопустимости применения ядерного оружия, было бы логичнее адресовать такой призыв напрямую Вашингтону, считает посол России в Токио Михаил Галузин.
Посол России предложил Японии адресовать США заявления об опасности ядерного оружия
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Япония в присутствии посла США рассуждает в Хиросиме о недопустимости применения ядерного оружия, искусственно и без всяких оснований пытаясь «привязать» к этому Россию. Такой призыв было бы гораздо более логично напрямую адресовать главе американской дипмиссии. Благо он был в полутора метрах», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Японии.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне «явно склонны к ядерным авантюрам».

«Использование боеприпасов с обеднённым ураном при варварских бомбардировках бывшей Югославии в 1999 году, подтягивание к атомному оружию не обладающих им членов НАТО в рамках так называемых ядерных миссий в нарушение ДНЯО», — добавил дипломат.

6 и 9 августа 1945 года США нанесли ядерные удары по Японии. Бомбардировке подверглись города Хиросима и Нагасаки.

Погибли сотни тысяч человек, преимущественно гражданских, а многие местные жители десятилетиями умирали от воздействия радиации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить