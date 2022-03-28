Экс-дипломат Фриман: США будут бороться с Москвой «до последнего украинца»

Отставной американский дипломат Час Фриман заявил, что Соединённые Штаты поддерживают на Украине необъявленный конфликт с Россией в целях сохранения своей гегемонии в мире, Вашингтон будет бороться с Москвой «до последнего украинца».

Об этом информирует РИА Новости.

«Всё, что делают сейчас США, не только не способствует ускорению прекращения боевых действий..., а наоборот, направлено на продление войны», — заявил Фриман.

Дипломат полагает, что сложившаяся ситуация играет на руку Соединённым Штатам, так как подкрепляет негативное отношение к России, что выгодно для национального военно-промышленного комплекса.

«США будут бороться с Россией «до последнего украинца», — заключил он.

24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение было принято после просьбы руководства ДНР и ЛНР о помощи.