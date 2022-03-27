В МИД Турции выразили надежду на удачный исход переговоров России и Украины в Стамбуле

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что российско-украинские переговоры в Стамбуле приведут к установлению режима прекращения огня и достижению мира между странами.
В МИД Турции выразили надежду на удачный исход переговоров России и Украины в Стамбуле
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Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в Twitter.

«По инициативе президента Тайипа Эрдогана делегации России и Украины встретятся в Турции. Мы надеемся, что встречи приведут к прочному прекращению огня и установлению мира», — указал Чавушоглу.

Он также отметил, что Турция осознает свою ответственность и доверие со стороны России и Украины, выбравших Стамбул для проведения переговоров делегаций.

Ранее президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились провести следующую встречу делегаций России и Украины в Стамбуле.

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