В МИД Турции выразили надежду на удачный исход переговоров России и Украины в Стамбуле
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Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в Twitter.
«По инициативе президента Тайипа Эрдогана делегации России и Украины встретятся в Турции. Мы надеемся, что встречи приведут к прочному прекращению огня и установлению мира», — указал Чавушоглу.
Он также отметил, что Турция осознает свою ответственность и доверие со стороны России и Украины, выбравших Стамбул для проведения переговоров делегаций.
Ранее президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились провести следующую встречу делегаций России и Украины в Стамбуле.