Индия провела испытания системы ПВО средней дальности

Индия в воскресенье, 27 марта, провела успешные испытания системы противовоздушной обороны класса средней дальности. Об этом сообщила организация оборонных исследований и разработок страны.

«Армейская ракетная система класса «земля — воздух» средней дальности прошла испытания на испытательном полигоне Баласор, Одиша, примерно в 10:30 (08:00 мск), перехватив высокоскоростную воздушную цель на большой дальности», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, в ходе испытания ракета обеспечила прямое попадание в цель на очень большом расстоянии.

Ранее посол России в Нью-Дели Денис Алипов заявил, что поставки систем С-400 в Индию идут по плану и санкции не повлияют на выполнение контракта.