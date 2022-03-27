Индия провела испытания системы ПВО средней дальности
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«Армейская ракетная система класса «земля — воздух» средней дальности прошла испытания на испытательном полигоне Баласор, Одиша, примерно в 10:30 (08:00 мск), перехватив высокоскоростную воздушную цель на большой дальности», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, в ходе испытания ракета обеспечила прямое попадание в цель на очень большом расстоянии.
Ранее посол России в Нью-Дели Денис Алипов заявил, что поставки систем С-400 в Индию идут по плану и санкции не повлияют на выполнение контракта.