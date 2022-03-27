Восемь человек погибли и более 40 получили ранения при падении автобуса в овраг в Индии

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По меньшей мере восемь человек погибли и более 40 получили ранения при аварии автобуса в индийском штате Андхра-Прадеш, автомобиль упал в овраг на повороте, сообщает India TV.
Восемь человек погибли и более 40 получили ранения при падении автобуса в овраг в Индии
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По данным полиции, в машине находились 52 человека, они направлялись в соседнюю деревню на свадьбу, которая должна была состояться утром.

Как уточняется, из-за «кромешной тьмы» спасательная операция осложнилась.

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