«Рёнхап»: президент Южной Кореи направит делегацию в США для консультаций
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«Было решено направить делегацию для предметных комплексных консультаций с американской стороной по главным вопросам повестки дня», — говорится в сообщении.
Как уточняется, южнокорейская делегация обсудит с представителями Соединённых Штатов широкий круг вопросов, в том числе альянс США и Республики Корея, проблемы Корейского полуострова, Восточной Азии и всего мира, а также экономическую безопасность.
По данным издания, время визита на данный момент обсуждается с американской стороной.
Ранее Юн Сок Ёль высказался за развитие отношений с Китаем.
По его словам, дипломатические отношения Сеула и Пекина помогли народам двух стран во многих сферах, в том числе поспособствовали экономическому развитию.