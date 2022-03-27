«Рёнхап»: президент Южной Кореи направит делегацию в США для консультаций

Короткая ссылка
Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль решил направить в США делегацию с целью обсуждения двусторонних и международных отношений. Об этом пишет южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на официального представителя политика Ким Ын Хе.
«Рёнхап»: президент Южной Кореи направит делегацию в США для консультаций
  • Gettyimages.ru

«Было решено направить делегацию для предметных комплексных консультаций с американской стороной по главным вопросам повестки дня», — говорится в сообщении.

Как уточняется, южнокорейская делегация обсудит с представителями Соединённых Штатов широкий круг вопросов, в том числе альянс США и Республики Корея, проблемы Корейского полуострова, Восточной Азии и всего мира, а также экономическую безопасность.

По данным издания, время визита на данный момент обсуждается с американской стороной.

Ранее Юн Сок Ёль высказался за развитие отношений с Китаем.

По его словам, дипломатические отношения Сеула и Пекина помогли народам двух стран во многих сферах, в том числе поспособствовали экономическому развитию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить