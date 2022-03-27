«Рёнхап»: президент Южной Кореи направит делегацию в США для консультаций

Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль решил направить в США делегацию с целью обсуждения двусторонних и международных отношений. Об этом пишет южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на официального представителя политика Ким Ын Хе.

«Было решено направить делегацию для предметных комплексных консультаций с американской стороной по главным вопросам повестки дня», — говорится в сообщении.

Как уточняется, южнокорейская делегация обсудит с представителями Соединённых Штатов широкий круг вопросов, в том числе альянс США и Республики Корея, проблемы Корейского полуострова, Восточной Азии и всего мира, а также экономическую безопасность.

По данным издания, время визита на данный момент обсуждается с американской стороной.

Ранее Юн Сок Ёль высказался за развитие отношений с Китаем.

По его словам, дипломатические отношения Сеула и Пекина помогли народам двух стран во многих сферах, в том числе поспособствовали экономическому развитию.