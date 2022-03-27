FP: Саудовская Аравия делает выбор в пользу Путина и намерена поквитаться с Байденом

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Саудовская Аравия намерена поквитаться с американским президентом Джо Байденом за его недружественное отношение к стране и делает выбор в пользу президента России Владимира Путина, пишет журнал Foreign Policy.

«Фактический правитель королевства наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд видит возможность поквитаться с... Байденом за его, как он считает, необоснованные оскорбления и недружественное отношение», — приводит РИА Новости текст материала.

Отмечается, что принц недоволен тем, что во время предвыборной кампании Байден назвал Саудовскую Аравию «изгоем», а позднее опубликовал доклад о причастности Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Кроме того, саудиты считают, что Белый дом игнорирует их беспокойство потенциальным восстановлением иранской ядерной сделки и не принимает меры против хуситов за нападения на их суда и города.

«Саудовский наследный принц сделал ставку на Путина», — рассказала в беседе с FP профессор Джорджтаунского университета Трита Парси.

Ранее Принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль Нахайян отказались от контактов с американским лидером Джо Байденом по вопросу поставок нефти.

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