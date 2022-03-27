FP: Саудовская Аравия делает выбор в пользу Путина и намерена поквитаться с Байденом
«Фактический правитель королевства наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд видит возможность поквитаться с... Байденом за его, как он считает, необоснованные оскорбления и недружественное отношение», — приводит РИА Новости текст материала.
Отмечается, что принц недоволен тем, что во время предвыборной кампании Байден назвал Саудовскую Аравию «изгоем», а позднее опубликовал доклад о причастности Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогги.
Кроме того, саудиты считают, что Белый дом игнорирует их беспокойство потенциальным восстановлением иранской ядерной сделки и не принимает меры против хуситов за нападения на их суда и города.
«Саудовский наследный принц сделал ставку на Путина», — рассказала в беседе с FP профессор Джорджтаунского университета Трита Парси.
Ранее Принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль Нахайян отказались от контактов с американским лидером Джо Байденом по вопросу поставок нефти.