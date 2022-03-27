В результате ударов коалиции по объектам в Сане повреждено здание ООН

В ходе ударов коалиции по объектам в Сане повреждён жилой комплекс ООН, сообщает официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь решительно осуждает... совершённые хуситами... авиаудары коалиции в Сане, в результате которых, как сообщается, погибли восемь мирных жителей», — передаёт РИА Новости заявление Дюжаррика.

По его словам, авиаудары привели к повреждению жилого комплекса сотрудников ООН в Сане.

Ранее в Саудовской Аравии запросили проведение специального заседания Совбеза ООН на фоне атак хуситов против королевства, сообщает Al Arabiya.