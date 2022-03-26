Саудовская Аравия запросила совещание Совбеза ООН на фоне атак хуситов

В Саудовской Аравии запросили проведение специального заседания Совбеза ООН на фоне атак хуситов против королевства, сообщает Al Arabiya.

«Миссия Саудовской Аравии в своем послании Совбезу указывает на то, что атаки на королевство совершаются хуситами при поддержке Ирана... Призываем Совет Безопасности созвать встречу для осуждения терактов», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее саудовское госагентство SPA со ссылкой на официального представителя Минэнерго королевства сообщало, что атака со стороны йеменских хуситов привела к снижению уровня производства на нефтеперерабатывающем заводе в городе Янбу.