Посольство России назвало новые британские санкции частью антироссийского сценария
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«Рассматриваем это как очередную главу антироссийского сценария в попытках очернить и ослабить нашу страну, в котором украинский кризис цинично используется в качестве предлога», — пишет ТАСС со ссылкой на российских дипломатов.
Отмечается, что таким образом Великобритания «стреляет себе в ногу», пренебрегая принципами неприкосновенности частной собственности.
«Это очередной удар по репутации Лондона как надёжного финансового и политического центра», — заключается в сообщении.
Ранее Великобритания ввела санкции в отношении физических и юридических лиц из России.
В том числе санкции введены против Германа Грефа и Олега Тинькова.
Кроме того, ограничения введены в отношении Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, СМП Банка, РЖД, компаний «АЛРОСА», «РусГидро» и РВК.