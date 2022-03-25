Посольство России назвало новые британские санкции частью антироссийского сценария

Посольство России в Великобритании считает новый пакет рестрикций, введённых британскими властями против 59 физических и юридических лиц из России, новой главой антироссийского сценария, для которого украинский кризис — только предлог.

«Рассматриваем это как очередную главу антироссийского сценария в попытках очернить и ослабить нашу страну, в котором украинский кризис цинично используется в качестве предлога», — пишет ТАСС со ссылкой на российских дипломатов.

Отмечается, что таким образом Великобритания «стреляет себе в ногу», пренебрегая принципами неприкосновенности частной собственности.

«Это очередной удар по репутации Лондона как надёжного финансового и политического центра», — заключается в сообщении.

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении физических и юридических лиц из России.

В том числе санкции введены против Германа Грефа и Олега Тинькова.

Кроме того, ограничения введены в отношении Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, СМП Банка, РЖД, компаний «АЛРОСА», «РусГидро» и РВК.