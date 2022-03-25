Президент Румынии заявил о невозможности введения санкций против России в энергетике
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Об этом он сказал на пресс-конференции.
«Мы прекрасно знаем, что в Европейском союзе есть государства, которые относительно мало зависят от российского газа или российской нефти, но есть государства, которые почти полностью зависят от российского газа и нефти. Понятно, что на данный момент вводить санкции в этой сфере нереально», — цитирует его РИА Новости.
Он подчеркнул, что страны не могут вводить санкции, которые гораздо сильнее ударят по ним самим, чем по России.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал возможность отказа европейцев от российского газа.