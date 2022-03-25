Президент Румынии заявил о невозможности введения санкций против России в энергетике

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Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что введение санкций против России в области энергетики не представляется возможным, поскольку в Евросоюзе есть страны, которые зависят от российского газа.
Президент Румынии заявил о невозможности введения санкций против России в энергетике
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

Об этом он сказал на пресс-конференции.

«Мы прекрасно знаем, что в Европейском союзе есть государства, которые относительно мало зависят от российского газа или российской нефти, но есть государства, которые почти полностью зависят от российского газа и нефти. Понятно, что на данный момент вводить санкции в этой сфере нереально», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что страны не могут вводить санкции, которые гораздо сильнее ударят по ним самим, чем по России.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал возможность отказа европейцев от российского газа.

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