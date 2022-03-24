Неизвестный бросил стеклянную бутылку в кортеж Байдена в Брюсселе

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Неизвестный мужчина в Брюсселе бросил стеклянную бутылку в автомобиль, в котором находился президент США Джо Байден.
Неизвестный бросил стеклянную бутылку в кортеж Байдена в Брюсселе
  • AP
  • © Olivier Matthys

По данным портала Sudinfo, полиция немедленно арестовала мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Пьяный человек бросил бутылку.. в сторону кортежа американского президента. Мы смогли немедленно задержать его», — приводит издание слова пресс-секретаря одной из полицейских зон города Ильсе Ван Декир.

23 марта самолёт президента США приземлился в Брюсселе.

В преддверии саммита НАТО по Украине Байден встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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