Неизвестный бросил стеклянную бутылку в кортеж Байдена в Брюсселе
- AP
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По данным портала Sudinfo, полиция немедленно арестовала мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Пьяный человек бросил бутылку.. в сторону кортежа американского президента. Мы смогли немедленно задержать его», — приводит издание слова пресс-секретаря одной из полицейских зон города Ильсе Ван Декир.
23 марта самолёт президента США приземлился в Брюсселе.
В преддверии саммита НАТО по Украине Байден встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.