Неизвестный бросил стеклянную бутылку в кортеж Байдена в Брюсселе

Неизвестный мужчина в Брюсселе бросил стеклянную бутылку в автомобиль, в котором находился президент США Джо Байден.

По данным портала Sudinfo, полиция немедленно арестовала мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Пьяный человек бросил бутылку.. в сторону кортежа американского президента. Мы смогли немедленно задержать его», — приводит издание слова пресс-секретаря одной из полицейских зон города Ильсе Ван Декир.

23 марта самолёт президента США приземлился в Брюсселе.

В преддверии саммита НАТО по Украине Байден встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.