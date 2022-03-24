В Кремле назвали Бориса Джонсона самым активным участником антироссийской гонки
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«Что касается господина Джонсона, то он, мы видим, является самым активным участником антироссийской гонки. Но только гонка эта не приведёт никого на Олимп... а наоборот, приведёт к внешнеполитическому тупику», — сказал он в комментарии РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее на съезде Консервативной партии заявил, что попытка нормализации отношений с Россией была бы ошибочна.
Он также пообещал усиление санкционного давления в отношении России.