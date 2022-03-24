В Кремле назвали Бориса Джонсона самым активным участником антироссийской гонки

Премьер Британии Борис Джонсон — самый активный участник антироссийской гонки, которая приведёт во внешнеполитический тупик, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Что касается господина Джонсона, то он, мы видим, является самым активным участником антироссийской гонки. Но только гонка эта не приведёт никого на Олимп... а наоборот, приведёт к внешнеполитическому тупику», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее на съезде Консервативной партии заявил, что попытка нормализации отношений с Россией была бы ошибочна.

Он также пообещал усиление санкционного давления в отношении России.