В Кремле назвали Бориса Джонсона самым активным участником антироссийской гонки

Короткая ссылка
Премьер Британии Борис Джонсон — самый активный участник антироссийской гонки, которая приведёт во внешнеполитический тупик, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле назвали Бориса Джонсона самым активным участником антироссийской гонки
  • AP
  • © Evan Vucci

«Что касается господина Джонсона, то он, мы видим, является самым активным участником антироссийской гонки. Но только гонка эта не приведёт никого на Олимп... а наоборот, приведёт к внешнеполитическому тупику», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее на съезде Консервативной партии заявил, что попытка нормализации отношений с Россией была бы ошибочна.

Он также пообещал усиление санкционного давления в отношении России. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить