Песков отметил важность контактов между военными ведомствами России и США

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил важность контактов между военными ведомствами России и США.
Песков отметил важность контактов между военными ведомствами России и США
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Контакты на уровне военных всегда важны, особенно в такие горячи периоды», — сказал Песков.

Он отметил, что за деталями нужно обращаться в Минобороны России.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать заявление представителя Пентагона о том, что неоднократные попытки высшего военного руководства США поговорить с российскими коллегами якобы отвергались Москвой.

Ранее The Washington Post со ссылкой на официального представителя Пентагона Джона Кирби сообщило, что представители военного руководства России за последний месяц якобы отказывали своим американским коллегам в проведении контактов, несмотря на «неоднократные попытки» Вашингтона их инициировать.

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