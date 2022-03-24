Правительство Британии выделит £4,1 млн BBC для работы в России и на Украине

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Правительство Великобритании выделит более £4 млн на международную службу BBC для информационной борьбы с Россией. Об этом сообщила пресс-служба британского кабмина.

«Великобритания также предоставит дополнительно  £4,1  всемирной службе BBC в рамках межправительственных усилий по борьбе с дезинформацией в России и на Украине», — говорится в сообщении.

Как уточняется, «экстренное финансирование» будет направлено на поддержку русской и украинской служб в регионе.

16 марта сообщалось, что Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к сайту BBC News.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала началом ответных действий блокировку Роскомнадзором сайта BBC News в России.

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