Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт пообещала усилить обороноспособность бундесвера

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Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что правительство ФРГ решило создать фонд в €100 млрд для снабжения вооружённых сил.
Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт пообещала усилить обороноспособность бундесвера
  • © Bildagentur-online/Universal Images Group via Getty Images

«Ради безопасности, которую можно увидеть и почувствовать, нам нужно значительное усиление нашей эффективности. Федеральное правительство по этой причине приняло решение о создании специального фонда в €100 млрд для лучшего снабжения бундесвера», — сказала министр.

Он пообещала вернуть бундесверу «всю оперативную готовность», так как «слишком долгое время проводились экономия и сокращения».

Целью ВС остаётся «классическая задача обороны страны и альянса без ограничений», добавила Ламбрехт, пишет РИА Новости.

21 марта в ЕС сообщили, что согласованная концепция обороны Евросоюза подразумевает создание сил быстрого реагирования из 5 тыс. военнослужащих для быстрых действий в условиях различных кризисных ситуаций.

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