Проголосовавшая против резолюции об антироссийских санкциях депутат ЕП рассказала о блокировке в Facebook

Депутат Европарламента Франческа Донато рассказала о блокировке в Facebook* после того, как она проголосовала против резолюции об антироссийских санкциях.

«Они ничего не объяснили, даже не ответили на мои вопросы. Всей демократической системе Европы нанесён очень серьёзный ущерб. Я голосовала против прежде всего потому, что была совершенно не согласна с тем, чтобы тратить европейские средства, предназначенные для гуманитарной помощи, на закупку оружия, летального оружия, для поддержки Украины. Вся эта политическая линия, на мой взгляд, безумна. Многие итальянцы, многие европейцы просят Европу, лидеров и правительства стран ЕС стремиться к миру и переговорам», — сказала она в беседе с RT.

По её словам, в Европе — строгая цензура.

«Мы в Европе больше не вольны думать... говорить, писать то, что мы думаем, потому что здесь действует очень строгая цензура», — сказала она.

* Организация Meta Platforms Inc. (соцсети Facebook, Instagram) признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.