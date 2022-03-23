Политолог Суздальцев: в Польше русофобия стала частью государственной идеологии

Политолог Андрей Суздальцев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Польша приняла решение выслать 45 российских дипломатов.

По его мнению, такое решение может означать, что Польша планирует разорвать дипломатические отношения с Россией.

Он также подчеркнул, что в этой стране русофобия стала составной частью государственной идеологии.

«Для них любой успех России — это просто катастрофа», — заявил политолог.

Эксперт добавил, что Польша всегда считала себя инициатором и вдохновителем антироссийской политики в Европе.

«Это всегда хорошо оплачивалось США, это часть заработка», — заключил собеседник RT.

По словам специалиста, Польша сейчас пытается вернуть себе «новое геополитическое звучание», используя антироссийскую тему.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что польский МИД вручил ему ноты о высылке 45 российских дипломатов.