Политолог Суздальцев: в Польше русофобия стала частью государственной идеологии

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Анастасия Румянцева
Политолог Андрей Суздальцев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Польша приняла решение выслать 45 российских дипломатов.
Политолог Суздальцев: в Польше русофобия стала частью государственной идеологии
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По его мнению, такое решение может означать, что Польша планирует разорвать дипломатические отношения с Россией.

Он также подчеркнул, что в этой стране русофобия стала составной частью государственной идеологии.  

«Для них любой успех России — это просто катастрофа», — заявил политолог.

Эксперт добавил, что Польша всегда считала себя инициатором и вдохновителем антироссийской политики в Европе. 

«Это всегда хорошо оплачивалось США, это часть заработка», — заключил собеседник RT. 

По словам специалиста, Польша сейчас пытается вернуть себе «новое геополитическое звучание», используя антироссийскую тему. 

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что польский МИД вручил ему ноты о высылке 45 российских дипломатов.

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