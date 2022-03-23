Посол России прибыл в МИД Польши

Посол России Сергей Андреев прибыл в МИД Польши.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что он прибыл в здание польского ведомства на фоне информации о том, что спецслужбы Польши подготовили список из 45 российских дипломатов, которых они подозревают в шпионаже.

Ранее польский портал Onet со ссылкой на правительственные источники сообщил, что Варшава высылает около 40 российских дипломатов.

Позднее посольство России в Польше сообщило, что российский посол был вызван в польский МИД.