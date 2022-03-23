Axios: сенаторы обсудят с Минфином США блокировку золотого резерва России на $132 млрд

Ряд сенаторов в США намерены обсудить с министром финансов США Джанет Йеллен проект закона, который позволяет лишить Россию возможности использовать золотые резервы, составляющие около $132 млрд.

Об этом пишет издание Axios.

В начале марта группа американских сенаторов подготовила законопроект о применении санкций за операции с золотом российского Центрального банка. Об этом сообщил один из авторов инициативы Джон Корнин.

По его словам, ЦБ России использует свой золотой запас для поддержания курса рубля после того, как США и Евросоюз заблокировали значительную часть его валютных резервов из-за событий на Украине.