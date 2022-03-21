Глава ФРС: США будет нелегко стабилизировать экономику

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Правительству США будет непросто добиться «мягкой посадки» национальной экономики в нынешних условиях, заявил Джером Пауэлл, руководитель Федеральной резервной системы (ФРС) — центробанка США.
Глава ФРС: США будет нелегко стабилизировать экономику
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Wilson

«Спешу добавить: никто не ожидает, что обеспечение мягкой посадки будет несложным в нынешнем контексте. В нынешнем контексте очень немногое является несложным», — приводит ТАСС слова Пауэлла.

Он отметил, что экономика США хорошо готова к тому, чтобы совладать с «более прижимистой денежно-кредитной политикой».

Он добавил, что целью является восстановление стабильности цен.

Ранее Федеральная резервная система Соединённых Штатов повысила базовую ставку до 0,25—0,5% годовых.

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