Глава ФРС: США будет нелегко стабилизировать экономику
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«Спешу добавить: никто не ожидает, что обеспечение мягкой посадки будет несложным в нынешнем контексте. В нынешнем контексте очень немногое является несложным», — приводит ТАСС слова Пауэлла.
Он отметил, что экономика США хорошо готова к тому, чтобы совладать с «более прижимистой денежно-кредитной политикой».
Он добавил, что целью является восстановление стабильности цен.
Ранее Федеральная резервная система Соединённых Штатов повысила базовую ставку до 0,25—0,5% годовых.