МИД России призвал США обеспечить нормальные условия работы российских дипмиссий
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«При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что данный вопрос включает гарантии бесперебойного функционирования диппредставительств.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не прерывает контактов с США.