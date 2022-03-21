МИД России призвал США обеспечить нормальные условия работы российских дипмиссий

В МИД России сообщили, что послу США в Москве Джону Салливану было заявлено о необходимости обеспечить нормальные условия работы российских дипмиссий.

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