МИД России призвал США обеспечить нормальные условия работы российских дипмиссий

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В МИД России сообщили, что послу США в Москве Джону Салливану было заявлено о необходимости обеспечить нормальные условия работы российских дипмиссий.
МИД России призвал США обеспечить нормальные условия работы российских дипмиссий
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Polyakov

«При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что данный вопрос включает гарантии бесперебойного функционирования диппредставительств.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не прерывает контактов с США.

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