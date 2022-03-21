Шэньчжэнь возобновляет работу предприятий и транспорта после вспышки коронавируса
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Как пишет РИА Новости со ссылкой на телевидение Китая, с 14 марта все жители города прошли три этапа обязательного массового ПЦР-тестирования на COVID-19.
Власти города оценивают эпидемиологическую ситуацию как тяжёлую, но контролируемую.
К настоящему времени административные органы и производственные предприятия, а также непроизводственные учреждения возобновили нормальную работу.
Также восстановлена работа общественного транспорта, включая метро.
13 марта Государственный комитет здравоохранения КНР сообщил о всплеске случаев COVID-19 в стране.