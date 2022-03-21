Шэньчжэнь возобновляет работу предприятий и транспорта после вспышки коронавируса

В китайском Шэньчжэне в провинции Гуандун разрешили возобновить работу общественного транспорта и предприятий после того, как ранее там начали выявлять новые случаи коронавируса.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на телевидение Китая, с 14 марта все жители города прошли три этапа обязательного массового ПЦР-тестирования на COVID-19.

Власти города оценивают эпидемиологическую ситуацию как тяжёлую, но контролируемую.

К настоящему времени административные органы и производственные предприятия, а также непроизводственные учреждения возобновили нормальную работу.

Также восстановлена работа общественного транспорта, включая метро.

13 марта Государственный комитет здравоохранения КНР сообщил о всплеске случаев COVID-19 в стране.