В результате аварии на севере Китая пострадали 14 человек

Водитель легкового автомобиля сбил группу мотоциклистов и велосипедистов, ожидающих зелёного сигнала светофора в городе Ханьдань на севере КНР, сообщает Центральное телевидение Китая.

По данным ТАСС, автомобиль выехал на выделенную полосу для немоторизированных транспортных средств и сбил около 20 человек на мотоциклах, мопедах и велосипедах. В результате аварии пострадали по меньшей мере 14 человек, их госпитализировали. О характерах травм не уточняется.

Виновника происшествия задержали на месте, его мотивы устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Стрепи-Бракньи в Бельгии машина врезалась в толпу людей, шесть человек погибли.