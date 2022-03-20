В результате аварии на севере Китая пострадали 14 человек
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По данным ТАСС, автомобиль выехал на выделенную полосу для немоторизированных транспортных средств и сбил около 20 человек на мотоциклах, мопедах и велосипедах. В результате аварии пострадали по меньшей мере 14 человек, их госпитализировали. О характерах травм не уточняется.
Виновника происшествия задержали на месте, его мотивы устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Стрепи-Бракньи в Бельгии машина врезалась в толпу людей, шесть человек погибли.