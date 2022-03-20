Президент Южной Кореи перенесёт администрацию в здание Минобороны

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил о решении перенести свой офис из Голубого дома в здание Минобороны в Сеуле.
Президент Южной Кореи перенесёт администрацию в здание Минобороны
  • AP

«Мне известно, что некоторые опасаются, что мы несколько торопим события с переездом, до начала моего срока осталось 50 дней. Тем не менее я считаю, что порвать с Голубым домом, с этим символом абсолютизма, будет намного легче, если в него не въезжать», — цитирует государственного лидера агентство «Рёнхап».

Изначально новое место работы предполагалось организовать на центральной площади Кванхвамун, однако этот вариант отвергли из соображений безопасности.

Ранее в Национальной избирательной комиссии страны сообщили о победе на президентских выборах в Южной Корее кандидата от консервативной оппозиционной партии «Гражданская сила» Юна Сок Ёля.

По данным The Guardian, явка избирателей на выборах составила 77,1%.

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