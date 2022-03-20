Бывший офицер США Иствуд высоко оценил эффективность российских корректируемых снарядов

Бывший американский офицер Брент Иствуд в статье для портала 19Fortyfive высоко оценил качество российской артиллерии, отметив преимущества корректируемых снарядов.

«Управляемый 152-мм снаряд «Краснополь» — один из таких боеприпасов, которым стреляют из самоходных и буксируемых гаубиц. Их можно применять для контрбатарейной борьбы, а также для уничтожения центров управления, бункеров и мостов противника», — написал Иствуд в статье.

Он также отметил, что технология высокоточного наведения позволяет экономить снаряды, сделав всего один или несколько выстрелов для поражения цели.

По словам Иствуда, некоторые военные аналитики США считают, что «Краснополь» превосходит американский управляемый снаряд «Копперхед» по дальности и простоте обращения.

Ранее Министерство обороны России показало видео точечного удара «Краснополем» по замаскированному пункту управления ВСУ в Киевской области.