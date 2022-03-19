Аналитик Оленченко объяснил стремление Джонсона к антироссийской риторике

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Анастасия Белоусова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что попытка нормализации отношений с Россией была бы ошибочна.
Аналитик Оленченко объяснил стремление Джонсона к антироссийской риторике
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По мнению эксперта, у Джонсона в настоящее время слабые позиции в Великобритании.

«Здесь просматривается попытка удержаться у власти за счёт агрессии. Это желание сохранить власть за счёт антироссийской риторики», — уверяет Оленченко.

Он добавил, что Великобритания испытывает экономические трудности, которые власти не могут объяснить.

«За всё надо было бы, по-хорошему, объясняться Джонсону, а объясняться нечем. Поэтому во всём «виновата» Россия. Такой же риторики придерживается американский президент. Здесь просматривается желание поддержать и выступить проводником американской политики в Европе», — заключил аналитик.

Ранее Джонсон назвал ошибкой возможную нормализацию отношений с Россией.

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